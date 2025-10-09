Посол в РФ заявил о попытках Кишинева втянуть Молдавию в конфронтацию с Россией

Олег Озеров призвал молдавскую сторону воздерживаться от опрометчивых шагов, несущих риск непреднамеренной эскалации

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Принятие новой военной стратегии Молдавии, где Россия указана в качестве основной угрозы, свидетельствует о продолжении попыток втянуть республику в безоглядную конфронтацию с Россией. Об этом заявил газете "Известия" посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

"Наша страна никоим образом не угрожает безопасности Молдавии. Уважаем ее суверенитет, нейтральный статус и территориальную целостность в строгом соответствии с Договором о дружбе и сотрудничестве 2001 года. Соблюдение обеими сторонами этих принципов, отказ от противостояния с Россией является для Республики Молдова залогом стабильности и процветания", - сказал дипломат, призвав молдавскую сторону воздерживаться от опрометчивых шагов, несущих риск непреднамеренной эскалации.

Он подчеркнул газете, что подобное развитие событий не отвечает интересам ни Москвы, ни Кишинева.

"В случае необходимости будем адекватно реагировать на вооруженные провокации и угрозы безопасности наших граждан и миротворческого контингента в Приднестровье", - отметил Озеров.

В новой военной стратегии Молдавии на период с 2025 по 2035 год, которая была утверждена на заседании правительства страны, главной угрозой безопасности была названа Россия. Среди перечисленных в документе "военных рисков и угроз национальной безопасности" названо продолжение Россией специальной военной операции, которую в Кишиневе квалифицируют как "агрессию". Власти Молдавии усматривают "прямую и серьезную угрозу безопасности и государственности" республики в расширении контроля РФ над территориями, опасаясь создания "наземного коридора" до своих границ.

Еще одной "угрозой" в военной стратегии названы армии непризнанного Приднестровья и расположенной там Оперативной группы российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В документе также говорится о "перевооружении" и переходе на стандарты подготовки военных ЕС и НАТО, укреплении сотрудничества в военной сфере с Румынией, Украиной, НАТО, "продвижении совместных инициатив в области закупок вооружений и техники".