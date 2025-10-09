Эксперт Таубер: Кишинев признал Россию и Приднестровье угрозами по требованию ЕС

Следующий этап - вовлечение Молдовы в войну, заявила один из лидеров молдавского оппозиционного блока "Победа"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Кураторы правительства президента Молдавии Майи Санду в Евросоюзе потребовали признать Россию угрозой в качестве платы за поддержку. Об этом заявила ТАСС один из лидеров молдавского оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.

"Мы стали свидетелями очередного преступления режима Санду против собственной страны. Правительство официально утвердило военную стратегию Молдовы до 2035 года. Казалось бы, просто очередной документ. Но нет - это манифест отказа от мира, от нейтралитета и от будущего нашей страны", - указала она.

Таубер подчеркнула, что впервые за всю историю независимой Молдавии Кишинев прямо называет российский миротворческий контингент в Приднестровье "военной угрозой". "Те самые миротворцы, которые не дали Молдове повторить судьбу Донбасса, теперь вдруг стали врагами. Почему? Потому что так велит Брюссель и кураторы Майи Санду, - продолжила она. - Мы с коллегами по блоку "Победа" давно предупреждали: поддержка ЕС далеко не бесплатна. И вот - спустя неделю после выборов Россия официально объявлена угрозой. Следующий этап - вовлечение нашей страны в войну. В этом мире ничего не делается даром".

8 октября правительство Молдавии утвердило новую военную стратегию страны, в которой Россия и миротворческие силы в Приднестровье названы угрозой, а также зафиксированы планы увеличить расходы на военную сферу минимум до 1% ВВП.