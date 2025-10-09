Депутат Таубер: Молдавию хотят использовать для провокации конфликта с РФ

Новая военная стратегия республики предполагает не оборону, а подготовку к войне, подчеркнула один из лидеров молдавского оппозиционного блока "Победа"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Новая военная стратегия Молдавии нацелена на то, чтобы посредством Молдавии спровоцировать конфликт с Россией. Об этом заявила ТАСС один из лидеров молдавского оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.

"По новой стратегии Молдова должна увеличить армию на 30%, довести расходы на оборону до 1% ВВП, перейти на стандарты НАТО и фактически встроить себя в военную систему Евросоюза, - указала она. - А теперь давайте честно: о какой нейтральной стране после этого можно говорить? Конституция прямо запрещает военные союзы, но для [президента Молдавии Майи] Санду и ее партии закон - пустой звук. Они готовы переписать все, лишь бы оправдать свою зависимость и подчинение внешним силам".

Таубер подчеркнула, что новая стратегия предполагает не оборону, а подготовку к войне. "Происходит то, о чем мы с коллегами по блоку "Победа" не раз предупреждали: Молдову хотят сделать плацдармом НАТО, - продолжила она. - Не для защиты - а для провокаций конфликта с Россией и Приднестровьем, для вовлечения нашей страны в чужую геополитическую игру".

Политик также отметила, что увеличение военного бюджета происходит в то время, когда половина населения Молдавии живет за чертой бедности, школы и больницы закрываются, а молодежь уезжает за границу в поисках работы. "На фоне того, что пенсионеры выбирают - купить хлеб или лекарства, власть покупает бронетехнику и проводит совместные учения с НАТО, - отметила она. - Вот настоящая цена ее "европейского выбора".

Таубер добавила, что события в окружающих Молдавию странах подтверждают, что ЕС и НАТО хотят подтолкнуть Молдавию к конфликту с Россией. "Сегодня они говорят о "совместимости с ЕС", завтра - о "военных миссиях под эгидой НАТО". А послезавтра - на нашей земле появятся иностранные базы, - предупредила политик. - Мы уже наблюдаем тревожные события в других странах. В Румынии давно сосредоточены силы НАТО. В Одессу прибыли военные контингенты Франции и Великобритании. И никто не скрывает, что следующим шагом может стать Молдова".

8 октября правительство Молдавии утвердило новую военную стратегию страны, в которой Россия и миротворческие силы в Приднестровье названы угрозой, а также зафиксированы планы увеличить расходы на военную сферу минимум до 1% ВВП.