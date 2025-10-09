Азаров рассказал, как Орбан смог выйти из-под влияния Сороса

Бывший премьер-министр Украины сопредседатель Международного клуба народного единства назвал Орбана сильным и смелым политиком

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Szilard Koszticsak/ MTI via AP

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в молодости был связан со структурами Джорджа Сороса, но сумел разорвать с ними связь. Об этом пишет бывший премьер-министр Украины (2010-2014гг.), сопредседатель Международного клуба народного единства Николай Азаров в своей новой книге "Стратегия катастрофы".

"Он (Орбан - прим. ТАСС) начинал с того, что получил грант Сороса. А Сорос известен происхождением венгерским. Он имел очень сильное влияние на Венгрию, филиалы свои имел, различные фонды. И сам Орбан по молодости воспользовался этим грантом, поехал в Оксфорд, окончил курсы годичные, - отметил он. - А когда он понял, что эти фонды Сороса, по сути, разрушают венгерскую государственность и ничего хорошего в них нет, принял жесткое решение и убрал фонды Сороса, закрыл, ликвидировал. Это сильный и смелый политик".

Азаров отметил, что знаком с семьей Орбана. "Пятеро детей у него. Крепкая, серьезная семья. И для него эти традиционные семейные ценности не являются пустым звуком, - продолжил он. - Он сторонник запрещения абортов. <...> Он противник однополых браков, и как Европейский союз ни пытался его склонить к этому, не вышло".