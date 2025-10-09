Оппозиционер Таубер: блок "Победа" будет бороться против милитаризации Молдавии

Мы не дадим уничтожить нашу Молдову, заявила один из лидеров политического блока

Редакция сайта ТАСС

Один из лидеров блока "Победа" Марина Таубер © Пресс-служба блока "Победа"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Молдавский оппозиционный блок "Победа" намерен бороться против курса на милитаризацию Молдавии, который зафиксирован в принятой в среду новой военной стратегии страны. Об этом заявила ТАСС один из лидеров блока "Победа" Марина Таубер.

"Сегодня нам пишут сотни людей из Гагаузии, Оргеева, Бельц: все говорят одно - мы боимся, что завтра сюда придут чужие войска и наших детей заставят воевать за чужие интересы. Я понимаю этот страх. Но вместе с тем я верю - мы не дадим себя обмануть. Мы не дадим уничтожить нашу Молдову, - указала Таубер. - В этот черный для нашей республики день я хочу обратиться ко всем ее гражданам: не верьте в ложный выбор между "миром Европы" и "угрозой России". Реальная угроза - это группа преступников, захвативших власть, которая ведет страну к войне!"

Таубер подчеркнула, что президент Молдавии Майя Санду и ее окружение по указанию Брюсселя совершают преступление против собственного народа. "Мы, команда блока "Победа", будем бороться до конца, чтобы остановить милитаризацию, вернуть стране нейтралитет и право самим решать свою судьбу, - подчеркнула она. - Мы будем говорить об этом везде - в СМИ, в международных организациях, на улицах наших городов. И я верю: пока есть хотя бы один голос правды, один человек, готовый сопротивляться - Молдову не сломить!"

8 октября правительство Молдавии утвердило новую военную стратегию страны, в которой Россия и миротворческие силы в Приднестровье названы угрозой, а также зафиксированы планы увеличить расходы на военную сферу минимум до 1% ВВП.