Сакс назвал причины распада СССР и объяснил провал реформ 1990-х

Распад Советского Союза стал результатом сочетания долгосрочного экономического застоя и ряда краткосрочных кризисов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс заявил, что распад Советского Союза стал результатом сочетания долгосрочного экономического застоя и ряда краткосрочных кризисов, а провал российских реформ 1990-х годов был во многом обусловлен политикой США. Его беседа с председателем правления Российского исторического общества (РИО), исполнительным директором фонда "История Отечества" Русланом Гагкуевым опубликована в журнале Patria, который издает Высшая школа экономики (ВШЭ).

"Крах не был легко предсказуем, все случилось из-за стечения обстоятельств: Чернобыль, гласность и перестройка, низкие цены на нефть, краткосрочный долговой кризис, скрытые западные операции и роль папы Иоанна Павла II в Польше", - отметил Сакс.

По его словам, Горбачев был "великим человеком мира", который предотвратил ядерный конфликт, но Запад воспользовался его курсом и продолжил линию на ослабление России. Экономист подчеркнул, что США отвергли идею "Большой сделки" по поддержке советских реформ, а после 1992 года стремились доминировать над Россией.

Говоря о 1990-х годах, Сакс отметил, что Борис Ельцин хотел "нормальной" России и действовал из лучших побуждений, но был перегружен работой и не справлялся с вызовами. "Россия игнорировалась США в 1990-е годы. Отношение США было простым: мы победили, вы проиграли", - заявил он.

По мнению Сакса, реформы оказались успешными в Центральной Европе, частично - в Восточной Европе, но малоуспешными в постсоветских странах. Среди причин он назвал отсутствие иностранной помощи, разрушение прежних экономических связей и слабость российского руководства в те года.

Экономист подчеркнул, что современный мир стал многополярным: "К бесспорным великим державам относятся США, Россия, Китай и Индия". При этом он настаивает на укреплении многосторонней системы международного права и "спасения и укрепления" системы ООН, которую, как считает Сакс, США систематически подрывают.