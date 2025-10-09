Рахмон убежден, что переговоры дадут импульс сотрудничеству Таджикистана и РФ

Ожидается подписание нового пакета двусторонних документов, которые укрепят правовую базу взаимодействия двух стран

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон © Владимир Смирнов/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил уверенность, что итоги переговоров делегаций Таджикистана и РФ в ходе государственного визита российского лидера Владимира Путина в Душанбе придадут импульс развитию сотрудничества двух стран.

"Сегодня мы подпишем новый пакет двусторонних документов, которые значительно укрепляют правовую базу сотрудничества двух стран. Убежден, что результаты сегодняшних переговоров придадут новый импульс сотрудничеству между Таджикистаном и Россией", - сказал он на переговорах делегаций двух стран в расширенном составе.

8-9 октября проходит государственный визит президента РФ в Таджикистан. В Душанбе Путин 9 октября также примет участие во втором саммите Центральная Азия - Россия, а 10 октября - в заседании Совета глав государств СНГ.

Отношения Таджикистана и РФ

С момента установления дипломатических отношений 8 апреля 1992 года между Россией и Таджикистаном подписано более 200 межгосударственных договоров и соглашений в различных сферах двустороннего сотрудничества. В сентябре Путин в поздравительном послании Рахмону по случаю 34-й годовщины независимости Таджикистана отметил успешное развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами и выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивных связей.

По данным ФТС России, доля Таджикистана в общем внешнеторговом обороте РФ составляет 0,2%. Россия является одним из крупнейших торговых партнеров республики, в общем объеме внешней торговли Таджикистана на нее приходится более 20%. По информации таджикистанской стороны, товарооборот двух стран за январь - август этого года составил свыше $1,4 млрд, темпы его роста достигли 13%. По итогам 2024 года объем торговли между Таджикистаном и Россией составил порядка $1,9 млрд, что на 15% выше показателей 2023 года.

В марте Путин по итогам переговоров в Кремле с Рахмоном заявил, что Москва и Душанбе работают над тем, чтобы увеличить двусторонний товарооборот в 2,5 раза к 2030 году.