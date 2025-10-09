Гуцул заявила перед заседанием Апелляционной палаты о своей невиновности

Глава Гагаузии выразила надежду на скорое освобождение

КИШИНЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Глава Гагаузии Евгения Гуцул и активистка молдавского оппозиционного блока "Победа" Светлана Попан заявили о своей невиновности перед началом заседания Апелляционной палаты Кишинева, передает корреспондент ТАСС.

"Мы не совершали инкриминируемые нам преступления и рассчитываем на объективное отношение судей к нашему делу. Мы ничего не совершали. У нас дети, семья, у меня трехлетний ребенок. Каждый день ищет маму по комнатам. Душа болит за детей, что их лишили права на семью, на материнскую ласку. Надеемся на хорошее, что у нас есть демократия в стране и в скором времени мы сможем обнять детей", - заявила Гуцул по видеосвязи.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Гуцул категорически отвергла все обвинения и заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности. Ее адвокаты обвинили в предвзятом отношении к Гуцул судью первой инстанции и опротестовали приговор в Апелляционной палате Кишинева.