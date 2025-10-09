Рахмон: переговоры Таджикистана и РФ подтверждают приверженность договоренностям

Речь идет о ранее достигнутых договоренностях в русле стратегического партнерства

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Переговоры делегаций Таджикистана и РФ в Душанбе в ходе государственного визита президента России Владимира Путина подтверждают приверженность сторон прежним договоренностям. Об этом заявил лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Сегодняшние наши встречи подтверждают приверженность ранее достигнутым договоренностям в русле стратегического партнерства", - сказал он на переговорах делегаций двух стран в расширенном составе.

8-9 октября проходит государственный визит президента РФ в Таджикистан. В Душанбе Путин 9 октября также примет участие во втором саммите Центральная Азия - Россия, а 10 октября - в заседании Совета глав государств СНГ.

Отношения Таджикистана и РФ

С момента установления дипломатических отношений 8 апреля 1992 года между Россией и Таджикистаном подписано более 200 межгосударственных договоров и соглашений в различных сферах двустороннего сотрудничества. В сентябре Путин в поздравительном послании Рахмону по случаю 34-й годовщины независимости Таджикистана отметил успешное развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами и выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивных связей.

По данным ФТС России, доля Таджикистана в общем внешнеторговом обороте РФ составляет 0,2%. Россия является одним из крупнейших торговых партнеров республики, в общем объеме внешней торговли Таджикистана на нее приходится более 20%. По информации таджикистанской стороны, товарооборот двух стран за январь - август этого года составил свыше $1,4 млрд, темпы его роста достигли 13%. По итогам 2024 года объем торговли между Таджикистаном и Россией составил порядка $1,9 млрд, что на 15% выше показателей 2023 года.

В марте Путин по итогам переговоров в Кремле с Рахмоном заявил, что Москва и Душанбе работают над тем, чтобы увеличить двусторонний товарооборот в 2,5 раза к 2030 году.