Ермак и Свириденко приедут в США на следующей неделе

Среди ключевых тем - противовоздушная оборона, энергетика, переговорный трек, а также санкции, отметил Владимир Зеленский

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава офиса Зеленского Андрей Ермак приедут в США в начале следующей недели. Об этом сообщил журналистам Владимир Зеленский.

"Сотрудничество с США продолжается. Команда во главе с премьер-министром Свириденко, вместе с главой офиса Ермаком и моим уполномоченным по санкционной политике [Владиславом] Власюком будет в начале следующей недели в США", - цитирует Зеленского агентство РБК-Украина.

По его словам, среди ключевых тем - противовоздушная оборона, энергетика, переговорный трек, а также санкции. Зеленский утверждает, что с США также будет обсуждаться вопрос замороженных активов.

Ранее Зеленский заявил, что Киев хочет в ближайшее время заключить с Вашингтоном соглашения по закупке оружия и производству дронов. Газета Politico писала, что Зеленский стремится к "мегасделке" о поставках Украине вооружений, включая оружие большой дальности действия, на $90 млрд. 29 сентября Ермак рассказал, что всего Киев надеется подписать с Вашингтоном четыре двусторонних документа: о поставках оружия, производстве дронов, о свободной торговле и гарантиях безопасности.