Belga: Microsoft обучит сотрудников Минобороны Бельгии применению ИИ

Программа рассчитана на несколько лет и будет разделена на модули

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Бельгийское подразделение американской корпорации Microsoft и Министерство обороны Бельгии введут совместную образовательную программу, на которой сотрудники ведомства будут обучаться цифровой грамотности и использованию искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило агентство Belga.

В рамках этой программы линейный персонал министерства будет получать знания о том, как применять ИИ в своих повседневных рабочих задачах. Программа рассчитана на несколько лет и будет разделена на модули. К обучению по первому модулю сотрудники приступят уже в 2025 году, планируется обучить "тысячи людей".

"Эта образовательная программа является еще одной инвестицией в развитие профессиональных качеств наших сотрудников. Мы обучаем их знаниям и навыкам, необходимым для эффективного использования программ генеративного искусственного интеллекта, таких как Copilot Chat", - сказал бельгийский генерал-лейтенант Мишель ван Стритем, ответственный за внедрение инноваций в министерстве.

По словам министра обороны Бельгии Тео Франкена, речь идет "о будущем министерства". Он также отметил, что ИИ и цифровые технологии "сегодня так же необходимы, как вооружение и техника".

Как сообщает Belga, программа является частью инициативы "Национальные умения в области ИИ", в рамках которой планируется обучить применению ИИ 600 тыс. человек к 2028 году.