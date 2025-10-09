АP: торжества в КНДР покажут, как Пхеньян укрепляет связи с мировыми игроками

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Присутствие высокопоставленных гостей на торжествах по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи (ТПК) продемонстрирует, как Пхеньян продолжает укреплять свои отношения с ключевыми мировыми игроками. Такое мнение высказывает американское агентство Associated Press (AP).

"Торжества по случаю создания Трудовой партии Кореи в очередной раз продемонстрируют, как КНДР стремится укреплять свои отношения с некоторыми ключевыми мировыми игроками и союзниками, такими как Китай и Россия", - считает агентство.

АР отмечает, что Китай, являющийся главным союзником страны, направил на торжества премьера Госсовета КНР Ли Цяна. Агентство подчеркивает, что приезд "второго по значимости лидера Китая" в Пхеньян указывает на важность отношений двух стран, так как таких высокопоставленных гостей из КНР не было в КНДР с 2019 года.

Россию на торжествах представляет замглавы Совета безопасности РФ и бывший президент Дмитрий Медведев. АР отмечает, что отношения Москвы и Пхеньяна значительно укрепились в последние годы на фоне российско-украинского конфликта. "КНДР продолжает расширять сотрудничество с Россией", - констатировало агентство.

Кроме того, продолжило АР, в Пхеньяне будут присутствовать лидеры Вьетнама, Лаоса и высокопоставленные гости из других стран.

Делегация "Единой России" во главе с Медведевым прилетела в Пхеньян по приглашению центрального комитета ТПК для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания партии, которая была основана в 1945 году. Она является правящей в КНДР. В настоящее время ее возглавляет Ким Чен Ын. Годовщина основания ТПК празднуется 10 октября.