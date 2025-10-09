МИД КНР подтвердил большое значение саммита АТЭС для руководства Китая

Как уточнил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, Пекин готов к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами

ПЕКИН, 9 октября. /ТАСС/. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) имеет большое значение для китайского руководства. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Китай придает большое значение сотрудничеству на площадке форума АТЭС", - подтвердил он на брифинге, отвечая на вопрос по поводу возможного участия председателя КНР Си Цзиньпина в предстоящем саммите в Республике Корея.

Как уточнил китайский дипломат, Пекин готов к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами, чтобы это масштабное мероприятие принесло положительные результаты, "способствовало экономическому росту Азиатско-Тихоокеанского региона, а также всего мира".

Саммит АТЭС в южнокорейском городе Кёнджу пройдет 31 октября - 1 ноября. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с Си Цзиньпином в Республике Корея, где состоится это мероприятие.