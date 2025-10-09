Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

МИД КНР подтвердил большое значение саммита АТЭС для руководства Китая

Как уточнил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, Пекин готов к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами
Редакция сайта ТАСС
07:51

ПЕКИН, 9 октября. /ТАСС/. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) имеет большое значение для китайского руководства. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Китай придает большое значение сотрудничеству на площадке форума АТЭС", - подтвердил он на брифинге, отвечая на вопрос по поводу возможного участия председателя КНР Си Цзиньпина в предстоящем саммите в Республике Корея.

Как уточнил китайский дипломат, Пекин готов к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами, чтобы это масштабное мероприятие принесло положительные результаты, "способствовало экономическому росту Азиатско-Тихоокеанского региона, а также всего мира".

Саммит АТЭС в южнокорейском городе Кёнджу пройдет 31 октября - 1 ноября. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с Си Цзиньпином в Республике Корея, где состоится это мероприятие. 

Китай