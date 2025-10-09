Сийярто: Зеленский утратил связь с реальностью

Министр иностранных дел Венгрии напомнил Владимиру Зеленскому, что вопрос о вступлении Украины в ЕС решают те, кто "уже в нем находится"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Валерий Шарифулин/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 9 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский утратил чувство реальности и делает возмутительные заявления. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя недавнее высказывание украинского лидера о том, что Киев сможет интегрироваться в Евросоюз даже без учета позиции Будапешта.

"Думаю, что президент Украины полностью утратил чувство реальности, полностью утратил связь с реальностью, и, возможно, этим можно объяснить то, что он говорит вещи, которые в нормальной ситуации должны были бы вызвать бурю негодования. Он говорит, что Украина станет членом Европейского союза. Уважаемый господин президент, это решать не вам. Этот вопрос решают не те, кто хочет вступить в ЕС, а те, кто уже в нем находится", - сказал глава МИД в программе "Час борцов" на платформе YouTube.

Сийярто также напомнил, что решение о приеме новых членов в ЕС должно приниматься только единогласно, а Венгрия выступает против присоединения Украины к сообществу. "Венгерский народ уже решил, что не хочет стратегической интеграции с Украиной. Мы не хотим, чтобы Украина была членом ЕС и НАТО", - заявил министр.

Правительство Венгрии неоднократно предупреждало, что не допустит поспешного присоединения Украины к Евросоюзу, поскольку это разрушит европейскую экономику и приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией. На саммите ЕС в Брюсселе 26 июня премьер-министр Виктор Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет началу переговоров о ее вступлении в сообщество.