Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреНобелевская премия

Президент Израиля счел Трампа достойным Нобелевской премии мира за Газу

По мнению Ицхака Герцога, народ еврейского государства готов встретить американского лидера с огромным уважением, теплотой и благодарностью
Редакция сайта ТАСС
08:04

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог поддержал договоренности о первом этапе прекращения огня в секторе Газа. По его мнению, президент США Дональд Трамп, выдвинувший план урегулирования, достоин за это Нобелевской премии мира.

"Я полностью поддерживаю соглашение, достигнутое в Египте. Выражаю благодарность премьер-министру [Израиля Биньямину] Нетаньяху и переговорной команде, посредникам и всем участникам этого жизненно важного процесса. Хочу выразить глубочайшую благодарность президенту США Дональду Трампу за его невероятное лидерство, приведшее к договоренности об освобождении заложников, положившее конец войне и давшее надежду на новую реальность на Ближнем Востоке. Нет сомнений, что он заслуживает Нобелевскую премию мира за это", - написал Герцог на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что народ Израиля готов встретить Трампа "с огромным уважением, теплотой и благодарностью", если тот решит прибыть с визитом в еврейское государство в ближайшие дни. Ранее Нетаньяху в телефонном разговоре с Трампом пригласил его выступить в Кнессете - израильском парламенте. Американский лидер принял это приглашение и отметил, что может посетить Ближний Восток 11 или 12 октября в связи с переговорами об урегулировании ситуации в регионе. Он также не исключил, что в рамках возможной поездки посетит сектор Газа.

Ранее президент США сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Движение ХАМАС выразило готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.

Нобелевская неделя открылась в Стокгольме 6 октября. Лауреата премии мира объявят в Осло 10 октября. 

СШАИзраильНобелевская премияТрамп, ДональдГерцог, Ицхак