NI: профессионализм Путина развеет блеф Трампа о передаче Tomahawk Киеву

По информации журнала, президент России, "будучи профессиональным стратегом по образованию, гораздо лучше понимает сложившуюся ситуацию", чем Запад

Президент РФ Владимир Путин © Сергей Булкин/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин является профессиональным стратегом, а потому не поведется на высказывания американского лидера Дональда Трампа о поставках ракет Tomahawk Украине. Такое мнение выразил американский журнал The National Interest (NI).

Согласно статье, Трамп надеялся, что представленная им 6 октября информация о фактически принятом решении по передаче Tomahawk Киеву сможет побудить Путина пойти на уступки в вопросах Украины, но российский лидер, "будучи профессиональным стратегом по образованию, гораздо лучше понимает сложившуюся ситуацию", чем Запад.

Как отмечает издание, в Кремле, вероятно, будут оценивать подобные заявления, исходя из их конкретного содержания и реальных перспектив реализации. Неподкрепленная деталями угроза о поставках этих ракет была охарактеризована NI как не самая убедительная.

Президент России Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что "применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". 5 октября он подчеркнул, что возможное решение Вашингтона о поставках Киеву Tomahawk приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях РФ и США.