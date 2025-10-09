Навроцкий не согласился на реализацию в Польше миграционного пакта ЕС

Глава государства отметил, что Варшава не согласится на какие-либо действия, которые привели бы к размещению в стране нелегальных мигрантов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий отказался от реализации в стране миграционного пакта Евросоюза.

"Я не даю согласия на введение в Польше миграционного пакта", - приводит телеканал Polsat слова Навроцкого в послании, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Глава государства отметил, что Варшава "не согласится на какие-либо действия европейских организаций, которые привели бы к размещению в Польше нелегальных мигрантов".

Президент Польши при этом признал, что нелегальная миграция является проблемой для Европы, но отметил, что ее решением не может быть "отправка мигрантов в страны Центральной и Восточной Европы".

14 мая 2024 года Совет ЕС окончательно утвердил Пакт о миграции и предоставлении убежища, который включает ужесточение всех миграционных норм Евросоюза. В числе прочего этот пакт предполагает квотированное расселение мигрантов по странам ЕС, от которого можно отказаться, внеся определенную плату в специальный фонд на их содержание. Сразу после утверждения документа польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не будет принимать нелегальных мигрантов, следуя положениям нового пакта Евросоюза.