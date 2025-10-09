Yle: в регионе Финляндии хотят сократить объем услуг в сфере здравоохранения

СТОКГОЛЬМ, 9 октября. /ТАСС/. Руководство региона Центральная Финляндия планирует резко сократить объем предоставляемых услуг в сфере здравоохранения и социального обеспечения в связи с тяжелым финансовым положением. Об этом в среду сообщила телерадиокомпания Yle.

По ее информации, предложение включает закрытие семи социально-медицинских центров, четырех стационаров, четырех женских консультаций и шести стоматологических клиник. Помимо этого, планируется уменьшить количество круглосуточных центров размещения пожилых людей, а большинство услуг перевести в цифровой формат.

Эти изменения должны сэкономить порядка €58 млн в бюджете региона на 2026 год.

За последние два года в Центральной Финляндии накопился совокупный дефицит в размере €255 млн.