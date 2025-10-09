La Dernière Heure: число БПЛА близ военных баз в Бельгии не выросло за год

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Полеты неопознанных БПЛА близ военных баз в Бельгии происходят постоянно на протяжении многих лет, за последний год их число не выросло. Об этом сообщила бельгийская газета La Dernière Heure.

"Появление неизвестных беспилотников вблизи военных баз происходят постоянно. Бельгийская полиция составляет по таким инцидентам протоколы. В среднем это происходит раз в месяц, и эти инциденты не стали ни более частыми, ни более многочисленными за последний год", - отмечает газета.

При этом, по ее информации, число владельцев дронов самых разных размеров и типов в Бельгии постоянно растет.

Согласно источнику издания на бельгийской авиабазе Бовешан, военные "не обеспокоены инцидентами с беспилотниками", хотя и считают, что "нужно проявлять бдительность". Собеседник газеты отметил, что полеты БПЛА не влияют на работу военной базы, и высказал мнение, что количество полетов дронов вблизи объекта будет увеличиваться.