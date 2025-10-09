В Алеппо при атаке курдских бойцов погиб солдат сирийской армии

Еще несколько ранены, сообщило Минобороны в переходном правительстве арабской республики

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 9 октября. /ТАСС/. Бойцы курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) нарушили соглашение о прекращении огня с сирийской армией. Как сообщило Минобороны в переходном правительстве арабской республики, в результате атаки СДС в провинции Алеппо погиб один военнослужаший, еще несколько ранены.

"СДС атаковали позиции сирийской армии в районе плотины Тишрин к востоку от Алеппо, в результате чего один солдат погиб, еще несколько получили ранения", - говорится в заявлении ведомства.