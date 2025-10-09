Ереван позитивно оценивает мирный процесс с Баку после встречи в Вашингтоне

Замглавы МИД Армении Ваан Костанян также вновь заявил о готовности Еревана в кратчайшие сроки подписать мирный договор с Баку

ЕРЕВАН, 9 октября. /ТАСС/. Власти Армении позитивно оценивают процесс урегулирования с Азербайджаном после парафирования мирного соглашения в Вашингтоне 8 августа. Об этом заявил замглавы МИД Армении Ваан Костанян журналистам.

В ответ на просьбу прокомментировать заявление бывшего президента Армении Роберта Кочаряна (1998-2008) о том, что Армения по итогам вашингтонской встречи 8 августа не получила ничего, кроме проблем, Костанян заявил, что Армения получила возможность создания мирного и стабильного Южного Кавказа и начала этот процесс.

"Мы получили возможность разблокировать все региональные коммуникации, о чем проводятся обсуждения с нашими американскими партнерами. <…> Мы надеемся и уверены, что процесс будет развиваться в положительном ключе. И в целом динамику, которую мы наблюдаем после встречи, прошедшей 8 августа в Вашингтоне, оцениваем позитивно", - сказал замглавы МИД Армении Ваан Костанян на брифинге в четверг. Он заверил, что заявления, последовавшие после встречи в Белом доме, говорят о том, что регион вступает в стабильную и мирную эпоху.

Он также вновь заявил о готовности Еревана в кратчайшие сроки подписать мирный договор с Азербайджаном.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".