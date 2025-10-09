FT: НАТО может провести учения в "незащищенных районах" на границе с Россией

По данным газеты, инициаторами выступили страны, граничащие с РФ

ЛОНДОН, 9 октября. /ТАСС/. Страны НАТО рассматривают возможность проводить учения близ границы с Россией, в частности в "менее защищенных и отдаленных районах". Таким образом в альянсе надеются противостоять якобы имеющей место угрозе атак БПЛА со стороны РФ, сообщила британская газета Financial Times.

Ранее экс-советник 40-го президента США Рональда Рейгана, старший научный сотрудник вашингтонского Института имени Катона Дэг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative назвал "безумной" стратегию НАТО в отношении России.

Financial Times не привело информации о конкретных районах вдоль границы с РФ, однако отметило, что инициаторами обсуждений выступили государства, граничащие с Россией, их поддержали Великобритания и Франция. Кроме того, по данным издания, в НАТО обсуждают "конкретные контрмеры" по беспилотникам в воздушном пространстве. Источники газеты, однако, сообщили, что переговоры по этим вопросам находятся на начальном этапе.