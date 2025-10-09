Фон дер Ляйен поблагодарила депутатов ЕП за провал вотумов недоверия против ЕК

Она пообещала, что Еврокомиссия продолжит работать вместе с депутатами якобы "в интересах европейских граждан"

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поблагодарила депутатов Европейского парламента за провал обоих вотумов недоверия против нее и ее Еврокомиссии, выдвигавшихся крайне правыми и левыми партиями. Об этом она написала в X.

"Я высоко оцениваю сильную поддержку, которую я получила сегодня", - написала она.

Фон дер Ляйен пообещала, что Еврокомиссия продолжит работать вместе с депутатами Европарламента якобы "в интересах европейских граждан".

"Едины для наших людей, наших ценностей и нашего будущего", - заявила она, обращаясь к евродепутатам.

Ранее Европарламент на сессии в Страсбурге последовательно проголосовал против двух резолюций недоверии главе Еврокомиссии.

В связи с проведением этого голосования Еврокомиссия на полчаса отложила начало своего ежедневного брифинга для журналистов в Брюсселе, чтобы сразу объявить о своей победе.