Еврокомиссия подозревает спецслужбы Венгрии в шпионаже против институтов ЕС

Специалисты приняли решение о создании группы для ведения внутреннего расследования по этой информации

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия подозревает спецслужбы Венгрии в шпионаже против институтов Евросоюза на основании публикаций в европейских СМИ и создает специальную группу для проведения внутреннего расследования. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

"Еврокомиссия принимает эти заявления очень серьезно. Принято решение о создании группы для ведения внутреннего расследования по этой информации", - сообщил он, отказавшись от любых дополнительных комментариев.

Ранее группа европейских СМИ, включая бельгийскую нидерландскоязычную газету De Tijd ("Тейд") опубликовала статью, основанныу на некоем "журналистском расследовании", в котором содержатся утверждения, что якобы венгерские спецслужбы создали в Брюсселе шпионскую сеть для ведения разведывательной деятельности против институтов ЕС и внедрения в них своих сотрудников.

В статье утверждается, что якобы сотрудники венгерских спецслужб находятся в Брюсселе под дипломатическим прикрытием и пытаются "сближаться с персоналом европейских институтов" с целью вербовки. СМИ также утверждают, что по меньшей мере один агент венгерских спецслужб якобы был внедрен в службу безопасности Еврокомиссии.

Венгрия как государство ЕС имеет квоту для направления своих граждан для официальной работы на различных постах в институтах ЕС, включая пост еврокомиссара. Еврокомиссаром от Венгрии сейчас является Оливер Варгейи.

"Расследования" De Tijd

Это не первый случай подобных публикаций газеты De Tijd. В 2022 году она опубликовала большое "расследование", в котором утверждала, что Русские дома и организации российских соотечественников в Европе являются "шпионской сетью". Там же в 2023 году была проведена кампания против и. о. постпреда России при ЕС Кирилла Логвинова, которого в газетных публикациях называли офицером российских спецслужб.

Еще одна крупная "шпионская кампания" в "Тейде" была развернута в конце 2023 года против фламандских правых политиков, в частности депутата от партии "Вламс беланг" ("Фламандский интерес") Франка Крейльмана, которого журналисты прямо обвинили в работе на разведку Китая и контактах с Россией.

Ни одна из этих публикаций не получила никакого юридического подтверждения, которое выразилось бы, например, в открытии уголовных дел о шпионаже. Однако после обвинений в адрес фламандских политиков в партии "Вламс беланг" была проведена политическая чистка, все обвиненные в СМИ депутаты были изгнаны из партии.