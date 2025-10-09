Алиев: следствие объективно разберется в причинах крушения самолета AZAL

Президент России Владимир Путин лично контролирует его ход

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии сомнений в том, что следствие, ход которого контролирует президент России Владимир Путин, объективно разберется в причинах крушения самолета AZAL.

"Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется", - сказал он на встрече с российским коллегой.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря прошлого года вблизи казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек: 62 пассажира и 5 членов экипажа, в том числе граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. Выжили 29 человек.