Алиев: отношения России и Азербайджана в 2025 году развивались успешно

Это касается не только торгово-экономических отношений, но и всех других направлений, отметил президент Азербайджана

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Отношения России и Азербайджана в этом году развивались успешно, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Как вы отметили, не только торгово-экономические отношения, но и по всем другим направлениям в этом году отношения успешно развивались", - отметил азербайджанский лидер на встрече с президентом России.