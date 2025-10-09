Реклама на ТАСС
Алиев: отношения России и Азербайджана в 2025 году развивались успешно

Это касается не только торгово-экономических отношений, но и всех других направлений, отметил президент Азербайджана
12:11
обновлено 12:45

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Отношения России и Азербайджана в этом году развивались успешно, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Как вы отметили, не только торгово-экономические отношения, но и по всем другим направлениям в этом году отношения успешно развивались", - отметил азербайджанский лидер на встрече с президентом России. 

