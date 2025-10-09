Алиев: отношения России и Азербайджана в 2025 году развивались успешно
ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Отношения России и Азербайджана в этом году развивались успешно, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Как вы отметили, не только торгово-экономические отношения, но и по всем другим направлениям в этом году отношения успешно развивались", - отметил азербайджанский лидер на встрече с президентом России.