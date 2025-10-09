Реклама на ТАСС
Алиев: отношения Азербайджана и России развиваются без замедлений и откатов

Президент Азербайджана отметил хорошую динамику в отношениях Москвы и Баку по всем направлениям
Редакция сайта ТАСС
12:14
обновлено 12:40

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил хорошую динамику в отношениях Москвы и Баку по всем направлениям и заявил, что нигде не было замедления или отката.

"Как вы отметили, в развитии товарооборота есть хорошая динамика. Так же по всем другим направлениям, нигде не было никакого замедления или же отката", - сказал он. 

