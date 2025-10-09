Вучич призвал ускорить евроинтеграцию Сербии "даже ценой унижения"

Президент Сербии подчеркнул, что страна обязана продемонстрировать способность к быстрому продвижению по европейскому пути

Президент Сербии Александар Вучич © Михаил Метцель/ ТАСС

БЕЛГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич призвал власти страны исполнить все требования Европейского союза, даже если они выглядят как шантаж или унижение, ради ускорения процесса евроинтеграции.

"Я бы попросил премьер-министра и председателя Народной скупщины (парламента), которая особенно занимается переговорами с европейцами, чтобы они ускорили процесс насколько это возможно. Даже если что-то выглядит как шантаж или как нечто несправедливое, чтобы мы выполнили все, что называется реформаторской повесткой, включая вопросы избирательных списков и требования Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ", - заявил Вучич в ходе обращения к нации.

Он отметил, что страна должна быть готова даже к шагам, которые могут восприниматься как унизительные. "Все, чего они захотят, все им выполните. Все, чего они пожелают, все исполните им, все, что им придет в голову - исполните. Это моя просьба, исполните им все. Буквально все, что им взбредет в голову, даже то, что выглядит унизительным - и это им исполните", - уточнил президент.

Вучич подчеркнул, что Сербия обязана продемонстрировать способность к быстрому продвижению по европейскому пути. "Важно, чтобы мы показали, что обладаем возможностями и способностями для более быстрого продвижения по европейскому пути, но также важно показать, что мы не испытываем никакого страха перед волей народа, потому что я очень хорошо знаю, какова эта воля", - заключил он.

Президент Сербии Александар Вучич ранее признавал, что уровень общественной поддержки вступления страны в Европейский союз за последние два десятилетия снизился вдвое - с 80% до 40%. Он подчеркнул, что это падение связано не с влиянием сил извне, а с внутренними факторами.

Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.