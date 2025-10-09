КС Литвы: Науседа не нарушал конституцию, лишив фигуристку Дробязко гражданства

Власти республики утверждали, что литовским гражданством спортсменка угрожает нацбезопасности страны

ВИЛЬНЮС, 9 октября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа имел право лишить фигуристку Маргариту Дробязко литовского гражданства. Такой вердикт провозгласил Конституционный суд балтийской республики.

"В действиях главы государства признаков нарушения конституции не усматривается", - говорится в решении.

Конституционному суду предстояло оценить, имел ли право президент лишить Дробязко гражданства, которое было предоставлено ей в порядке исключения именным декретом главы государства. В конституции, однако, ничего не говорится о процедуре лишения таких лиц литовского гражданства. О праве президента на это указано лишь в законе о гражданстве. Власти Литвы утверждали, что литовским гражданством Дробязко угрожает нацбезопасности.

В Конституционный суд с просьбой дать пояснения по рассматривавшемуся вопросу обратился Региональный административный суд Литвы. Он отметил, что, если Дробязко как таковая не угрожает национальной безопасности Литвы, оснований для лишения ее гражданства не остается. Департамент госбезопасности Литвы на запрос регионального суда ответил, что в его распоряжении нет информации, которая могла бы повлиять на решение судебной инстанции.

Как подчеркивала Дробязко, она не понимает, какая угроза может исходить от нее безопасности Литвы. Фигуристка отрицала, что высказывалась на политические темы, в том числе по поводу событий на Украине.

Без награды и гражданства

Дробязко поучила гражданство балтийской республики в 1993 году в порядке исключения, чтобы в паре с Повиласом Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх. В 2000 году за заслуги перед Литвой Дробязко и Ванагас были награждены Рыцарским крестом ордена Гедиминаса.

В августе 2022 года Науседа принял решение лишить их государственных наград после выступления в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки (ЕС и США внесли ее в свои санкционные списки) "Лебединое озеро" в Сочи на фоне событий на Украине, поскольку для Литвы это якобы является признаком неблагонадежности. В сентябре 2023 года президент Литвы лишил Дробязко гражданства.