Reuters: Турция присоединится к формированию группы по поиску тел заложников

Туда также войдут США, Израиль, Египет и Катар, передает агентство

ЛОНДОН, 9 октября. /ТАСС/. Турция планирует принять участие в формировании специальной группы, которая займется поиском тел погибших израильских заложников в секторе Газа, местонахождение которых пока не установлено. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

В группу, помимо Турции, также войдут США, Израиль, Египет и Катар.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, осведомленные о ходе мирных переговоров, что радикальное палестинское движение ХАМАС оценивает время, необходимое для поиска тел части погибших заложников, минимум в 10 дней. Опрошенные изданием израильские чиновники полагают, что обнаружение всех останков может потребовать еще больше времени.

Reuters ранее сообщало, что власти Израиля ожидают освобождения всех остающихся в живых 20 заложников, удерживаемых ХАМАС, либо 12, либо 13 октября.

8 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Движение ХАМАС выразило готовность освободить всех израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.