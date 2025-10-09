Суд в Эстонии отклонил апелляцию сотрудничавшей с российскими СМИ Бурцевой

В августе 2024 года прокуратура обвинила журналистку в нарушении санкционного режима ЕС и государственной измене

ВИЛЬНЮС, 9 октября. /ТАСС/. Таллинский окружной суд отклонил апелляцию эстонской журналистки Светланы Бурцевой, сотрудничавшей с рядом российских СМИ, по делу о государственной измене и нарушении санкционного режима ЕС. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

"Таллинский окружной суд в четверг оставил без изменений решение Харьюского уездного суда от 11 июня и отклонил апелляции Бурцевой и ее защитника", - сообщил представитель суда.

В августе 2024 года прокуратура Эстонии обвинила Бурцеву в нарушении санкционного режима ЕС и государственной измене. С начала марта она находится под стражей. Журналистка работала на интернет-издание Baltnews, находящегося под санкциями ЕС, а также на интернет-издание Sputnik Eesti, которое прекратило свою деятельность в Эстонии из-за санкций в 2019 году. Суд приговорил Бурцеву к шести годам лишения свободы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Эстонии сфабриковали дело Бурцевой, а их репрессивные методы демонстрируют кризисное состояние демократии западного образца.