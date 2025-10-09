Реклама на ТАСС
Встреча Путина и Алиева длилась больше часа

В ходе встречи российский президент, в частности, проинформировал своего коллегу о причинах крушения самолета азербайджанских авиалиний в небе над РФ
Редакция сайта ТАСС
12:45

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент РФ Владимир Путин

© Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе завершилась, она длилась больше часа.

В ходе встречи российский лидер, в частности, подробно проинформировал своего коллегу о причинах крушения самолета азербайджанских авиалиний в небе над Россией. В свою очередь, Алиев поблагодарил Путина за предоставленную информацию и за то, что он держит под личным контролем выяснение причин крушения самолета AZAL.

Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. 

