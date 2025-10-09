Bloomberg: премьер Латвии назвала "очень сырой" идею по созданию "стены дронов"

По данным агентства, потенциальная "стена дронов" была бы сложным и дорогостоящим проектом, на реализацию которого могут "уйти годы"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня считает, что предложенная Евросоюзом инициатива по созданию "стены дронов" для защиты восточных границ пока что является слишком "сырой".

"Никто на самом деле не знает всех деталей. <...> Мы действительно должны скоординироваться с другими европейскими странами, потому что теперь угрозы атаки дронов распространяются не только на страны Прибалтики, но и на Копенгаген и другие страны Европы", - утверждает премьер в интервью агентству Bloomberg.

Как отмечает издание, потенциальная "стена дронов" была бы сложным и дорогостоящим проектом, на реализацию которого могут "уйти годы".

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит немедленные меры по созданию "стены дронов" на восточном фланге Европы. Она также отметила, что ответ Евросоюза на якобы имевшие место вторжение в воздушное пространство стран сообщества будет "решительным и единым".

Проект "стены дронов" - совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленная на развертывание вдоль границы с РФ многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.