WP: спекуляция Трампа на теме Нобелевки снижает его шансы на ее получение

Давление со стороны американского лидера просто невероятное, отмечает газета

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Привычка президента США Дональда Трампа спекулировать на теме получения им Нобелевской премии мира за урегулирование военных конфликтов может снизить шансы на присуждение ему награды. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"Давление со стороны Трампа просто невероятное и, что немаловажно, крайне эгоцентрично. Подобная риторика и весь его подход, надо сказать, крайне противоречат традиции премии, хотя само по себе это, возможно, и не является основанием для отказа", - сказал источник газеты, знакомый с работой норвежского Нобелевского комитета. Он отметил, что публичный интерес американского лидера к премии может обернуться против него.

15 августа телекомпания NBC со ссылкой на представителя Белого дома сообщала, что Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира, но не думает, что ему это удастся. До этого норвежские СМИ отмечали, что американский президент звонил по поводу Нобелевской премии министру финансов Норвегии, экс-генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Представитель Белого дома подтвердил, что Трамп общался со Столтенбергом по телефону, однако не уточнил, чему был посвящен разговор.