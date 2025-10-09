ЕП призвал создать военный штаб и улучшить условия для быстрой переброски войск

В принятой резолюции также предлагается создание "постоянной кризисной группы" по России

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, в которой среди прочего содержится призыв к созданию собственного военного командования Евросоюза (ЕС) по образцу НАТО и улучшению условий для быстрой переброски войск внутри сообщества. Голосование транслировалось на сайте ЕП.

Резолюции Европарламента не являются юридически обязывающими и носят исключительно рекомендательный характер даже для институтов Евросоюза.

"Призываем к продвижению в направлении создания европейской структуры командования и управления, которая не только будет управлять кризисами в соответствии с общей политикой безопасности и обороны, но и будет служить эквивалентом Штаба объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE)", - гласит один из пунктов резолюции.

В нем также предлагается создание "постоянной кризисной группы" по России, которая бы отслеживала "угрозы" в реальном времени. Депутаты призвали к более тесному сотрудничеству между НАТО и ЕС для усиления военных возможностей европейских стран и "противостояния российской угрозе", а также чтобы военная командная структура ЕС действовала автономно, но не дублировала, а дополняла НАТО.

"Необходимо усилить реальную и эффективную военную мобильность во всех коридорах ЕС и усилить охрану границ. Призываем институты ЕС одобрить предлагаемое десятикратное увеличение финансирования военной мобильности в следующих многолетних финансовых планах и инвестировать значительные средства в инфраструктуру двойного назначения, особенно в приграничных регионах", - гласит резолюция. В ней также содержится призыв рассмотреть создание так называемого военного Шенгенского пространства.

Борьба с БПЛА и их интеграция в ПВО

Политики приветствуют любые инициативы против всех нарушений воздушного пространства стран ЕС, "включая сбивание воздушных угроз" и, не приводя никаких доказательств, обвиняют Россию в нарушениях воздушного пространства ряда европейских стран. На этом фоне они выступили за усиление координации между странами по противодействию враждебным БПЛА и приветствовали проект Еврокомиссии по созданию "стены дронов". Они ожидают, что ЕК представит согласованный план 23-24 октября 2025 года.

При этом политики признают проблему, связанную с высокой стоимостью перехвата БПЛА, и призывают к реализации совместных программ по содействию развитию экономически эффективных средств противодействия беспилотникам. "Отмечаем, что ЕС, вероятно, будет отдавать предпочтение сложным, дорогостоящим и передовым решениям, которые часто сопровождаются значительными задержками", - говорится в одном из пунктов. Однако в нем же говорится одновременно о необходимости наращивать инвестиции в оборонную отрасль. А для развития производств беспилотных аппаратов авторы резолюции даже просят ЕК сделать исключения из европейского экологического законодательства для соответствующих предприятий.

Евродепутаты считают, что страны ЕС должны добиться полной интеграции "любых возможностей БПЛА в конвенциональные силы противовоздушной обороны" и осуществлять "постоянный обмен знаниями, в том числе в контексте ЕС - НАТО, особенно в быстро развивающихся областях цифровой обороны и кибервозможностей". Они требуют разработать "безопасные, надежные и устойчивые системы связи и обмена информацией, которые будут использоваться правоохранительными органами, службами безопасности и гражданскими учреждениями для решения вопросов безопасности".