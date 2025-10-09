ХАМАС: точное время вступления в силу соглашения по Газе объявят посредники

Официальный представитель движения Хазем Касем заявил, что стороны достигли договоренностей о прекращении огня

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Посредники на непрямых переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС объявят точное время вступления в силу соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель движения Хазем Касем.

"Мы достигли договоренностей о прекращении огня, а точную дату начала его действия объявят посредники", - подчеркнул он. Слова Касема опубликованы в Telegram-канале ХАМАС.