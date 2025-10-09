Президент Литвы: ЕС должен профинансировать защиту критической инфраструктуры

Гитанас Науседа отметил, что Европа должна уделить этим вопросам особое внимание

Редакция сайта ТАСС

Президент Литвы Гитанас Науседа © Riccardo Savi/ Getty Images for Concordia Annual Summit

ВИЛЬНЮС, 9 октября. /ТАСС/. Защита европейской критической инфраструктуры должна осуществляться за счет долгосрочного финансирования сообщества. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи с еврокомиссаром по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майклом Макгратом.

"Долгосрочное финансирование защиты критической инфраструктуры должно осуществляться по отдельной статье, которую необходимо предусмотреть в бюджете Евросоюза", - сказал он.

По мнению литовского лидера, Европа должна уделить этим вопросам особое внимание. "Без этого мы ставим под удар гибридных атак безопасность кабелей, систем связи и энергетики", - утверждал Науседа.