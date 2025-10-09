Вучич не сможет посетить Российскую энергонеделю в Москве

Причиной стал приезд в Белград главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в эти даты

БЕЛГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что он не сможет принять участие в Международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2025", который пройдет в Москве 15-17 октября, из-за приезда в Белград главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в эти даты.

"Я получил приглашение поехать на энергетический саммит в Москву, но в эти даты сюда (в Белград - прим. ТАСС) приезжает Урсула фон дер Ляйен", - отметил Вучич в ходе обращения к нации.

Российская энергетическая неделя состоится с 15 по 17 октября в Москве на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" состоятся основные дискуссии, а в "Гостином дворе" будет развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе".

Ранее организаторы сообщили, что в РЭН примут участие в том числе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс, министр нефти и минеральных ресурсов Египта Карим Бадави, а также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

