De Telegraaf: Нидерланды с трудом ищут средства для выполнения нормы НАТО

По информации газеты, необходимость изыскать дополнительные миллиарды евро на нужды обороны стала одной из центральных тем предвыборной кампании

ГААГА, 9 октября. /ТАСС/. Нидерландские власти сталкиваются с серьезными трудностями при поиске средств для выполнения новой нормы НАТО по военным расходам в 5% ВВП. Об этом сообщила газета De Telegraaf.

По ее информации, необходимость изыскать дополнительные миллиарды евро на нужды обороны стала одной из центральных тем предвыборной кампании. На этом фоне в Гааге с особым вниманием ожидают публикации расчетов Центрального планового бюро по предвыборным программам партий, которая состоится в пятницу. Эти данные покажут, за чей счет каждая политическая сила намерена профинансировать увеличение оборонного бюджета, которое к 2035 году должно составить около €20 млрд.

"Вопрос в том, хватит ли у партий, которые победят на выборах 29 октября, смелости, чтобы взять на себя ответственность за непопулярные меры, которые придется принять ради выполнения нормы НАТО", - отмечает профессор экономики и госфинансов Амстердамского университета Бас Якобс. По его мнению, расходы на оборону не имеют инвестиционного потенциала и потому не должны покрываться за счет роста государственного долга.

"Властям придется искать средства либо за счет сокращения иных расходов, либо за счет повышения налогов", - полагает Якобс. В этой связи лидер христианских демократов Хенри Бонтенбал уже допустил возможность увеличения НДС и подоходного налога.

Опрошенные изданием эксперты предупреждают, что экономия ради роста трат на оборону может коснуться социальной сферы - здравоохранения и пенсионного обеспечения, расходы на которую растут из-за старения населения Нидерландов. "Если ничего не изменится, к 2060 году четверть национального дохода должна будет уходить на здравоохранение. Однако это невозможно при соблюдении нормы по военным расходам", - подчеркивает Якобс. Он считает, что ради выполнения нормы НАТО политикам придется пересматривать состав базового пакета медицинского страхования и повышать необходимые личные взносы граждан.

Часть партий в ходе предвыборной кампании предлагают сократить помощь Нидерландов развивающимся странам, другие - увеличить налоги на корпорации и состоятельных граждан. Однако, как резюмирует Якобс, "лейтмотивом жизни в Нидерландах в ближайшие годы так или иначе станет экономия".

13 июня телеканал NOS сообщил, что правительство Нидерландов приняло решение повысить расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП в соответствии с новой нормой НАТО. Из этой суммы 3,5% ВВП планируется направить непосредственно на нужды вооруженных сил, а еще 1,5% - на инфраструктурные и технологические проекты, от которых выигрывает оборонный сектор, включая кибербезопасность и дорожное строительство. Позднее, на июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить военные расходы европейских государств до 5 % ВВП к 2034 году.