Адвокат Бойе считает, что Гуцул не сможет получить защиту в судах Молдавии

Он готовит обращение в международные инстанции

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Испанский адвокат Гонсало Бойе считает, что коллегия судей Апелляционной палаты Кишинева не заинтересована в объективном изучении дела главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, и готовит обращение в международные инстанции.

"У меня складывается впечатление, что решение по этому делу было принято еще до начала апелляции. И мы рассматриваем дальнейшие шаги на международном уровне, поскольку суд явно демонстрирует предвзятое отношение. Мы дали им возможность пересмотреть дело, но они отказались", - сказал ТАСС примкнувший к группе адвокатов политика Бойе, который ранее защищал бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.