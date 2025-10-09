Гуцул заявила о готовности к долгой борьбе ради интересов Гагаузии

Глава гагаузской автономии заявила, что ее единственной виной является то, что она отказалась идти на сделку с правящей партией и не стала торговать интересами гагаузского народа

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Глава гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что готова идти до конца, чтобы доказать свою невиновность и отстоять интересы региона.

"Я невиновна, а само дело против меня имеет исключительно заказной и политический характер. Моя единственная вина заключается в том, что, став башканом (главой региона - прим. ТАСС), я отказалась идти на сделку с правящей партией и не стала торговать интересами гагаузского народа. <…> Вместе со своими адвокатами и сторонниками мы будем до конца бороться за мою свободу, за мою репутацию и за доброе имя Гагаузии. Я верю: победа будет за нами - если не здесь, то в международных судах и правозащитных институтах, где правда и закон имеют значение", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политика.

После первых двух заседаний адвокаты Гуцул заявили, что судейская коллегия Апелляционной палаты демонстрирует такое же предвзятое отношение к этому делу, как и суд первой инстанции. Адвокаты из Франции и Испании заявили, что готовят обращение в международные структуры.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики попытались объявить выборы незаконными. Солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя.

При этом президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.