Израиль в ходе обмена с ХАМАС не намерен освобождать Марвана Баргути

Один из лидеров палестинского движения ФАТХ приговорен властями Израиля к пяти пожизненным тюремным срокам за причастность к организации терактов во время Второй интифады, в результате которых погибли пятеро израильтян

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Израильская сторона не намерена освобождать одного из лидеров палестинского движения ФАТХ Марвана Баргути, популярного среди палестинцев. Об этом заявила представитель израильского правительства Шош Бедросян.

"Могу сказать вам, что на данный момент он не будет среди тех, кого отпустят на этом этапе", - приводит ее слова издание The Times of Israel.

Баргути приговорен властями Израиля к пяти пожизненным тюремным срокам за причастность к организации терактов во время Второй интифады, в результате которых погибли пятеро израильтян. Он пользуется популярностью у многих палестинцев как объединяющая фигура в их политической борьбе.

7 октября египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" проинформировал со ссылкой на источники, что радикальное палестинское движение ХАМАС передало посредникам списки палестинских заключенных, которых радикалы желали бы видеть на свободе. Они включают в том числе одного из лидеров ФАТХ Баргути, лидера военного крыла ХАМАС - "Бригад Иззэддина аль-Кассама" - на Западном берегу реки Иордан Аббаса ас-Сейида и генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины Ахмеда Саадата.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. В ответ на освобождение заложников власти Израиля обязуются выпустить большую группу палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".

29 сентября Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа, представленный Трампом. Документ предусматривает введение в палестинском анклаве временного внешнего управления, поэтапный вывод израильских войск и освобождение заложников в течение 72 часов.