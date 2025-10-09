Al Mayadeen: израильский дрон нанес удар по школе в городе Газа

По данным телеканала, есть раненые

БЕЙРУТ, 9 октября. /ТАСС/. Беспилотник израильской армии атаковал школу "Ярмук" на западе города Газа, которая служит пристанищем для перемещенных лиц, сообщил телеканал Al Mayadeen. В результате получили ранения несколько палестинцев, которые доставлены в расположенную поблизости баптистскую больницу.

По информации телеканала, сведения о пострадавших поступили также во второй половине дня из лагеря беженцев Нусейрат в центральной части Газы, попавшего под обстрел израильской артиллерии.

Самолеты выпустили ракеты по наземным целям в квартале Эт-Туффах и лагере Эш-Шати, оттуда данных о потерях среди мирных граждан не поступало.

В первой половине дня израильские танки сделали несколько предупредительных залпов по мосту Вади-Газа, он расположен на улице Рашид, по которой колонна жителей направлялась в город. После этого инцидента местная службы гражданской обороны предупредила население о необходимости воздержаться от возвращения в свои дома полного отвода израильских сил.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте заключили договоренности по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа.