Израиль ожидает визита Трампа в Иерусалим 12 октября

В связи с этим в резиденции президента отменили важное общественное мероприятие

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Визит президента США Дональда Трампа в Иерусалим ожидается в воскресенье, 12 октября. Об этом сообщила канцелярия главы еврейского государства Ицхака Герцога.

Согласно ее заявлению, в связи с ожидаемым визитом американского лидера в резиденции президента было отменено важное общественное мероприятие, приуроченное к отмечаемому в этом году с 6 по 13 октября Суккоту (иудейский праздник Кущей). По древнему обычаю израильтяне по случаю этого праздника сооружают особые шалаши (на иврите - сукки), в которых проводят время, принимают трапезы и даже ночуют.

Ицхак Герцог с супругой Михаль по традиции открывают общественную сукку в президентской резиденции, доступную всем гражданам страны, в 2025 году это планировалось сделать 12 октября. Теперь эта церемония отменена "в свете ожидаемого освобождения заложников и предстоящего визита президента США Дональда Трампа", заявили в канцелярии.

"Решение было принято в связи с ожидаемыми перекрытиями в Иерусалиме в связи с визитом [Трампа] и историческими событиями, которые произойдут в ближайшие дни", - отмечается в заявлении.

Ранее президент США сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По мнению Трампа, сделаны первые шаги "к прочному, надежному и вечному миру".

Сразу после этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с Трампом и пригласил его выступить в Кнессете - израильском парламенте. Американский лидер принял это приглашение и отметил, что может посетить Ближний Восток 11 или 12 октября в связи с переговорами об урегулировании ситуации в регионе. Он также не исключил, что в рамках возможной поездки посетит сектор Газа.