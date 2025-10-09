В ЕС подтвердили наличие проблем в согласовании 19-го пакета санкций против РФ

Одной из проблем является требование Австрии разморозить активы, связанные с российским бизнесменом Олегом Дерипаской и банком Raiffeisen, отметил спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан подтвердил в интервью агентству Bloomberg наличие проблем в согласовании 19-го пакета санкций и отметил, что на это уйдет еще не менее 10 дней.

О'Салливан сообщил, что одной из проблем "является требование Австрии "разморозить активы, связанные с российским бизнесменом Олегом Дерипаской и банком Raiffeisen", однако "многие страны ЕС считают, что это создаст прецедент для других компаний, находящихся под санкциями".

"Австрия не является единственной проблемой, также сохраняются возражения со стороны Словакии", - заявил он.

Ранее сегодня источник ТАСС сообщил, что утверждение 19-го пакета, вероятно, будет отложено до саммита ЕС 23-24 октября из-за противодействия Австрии, Венгрии и Словакии.