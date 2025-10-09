Мирзиёев предложил сформировать транспортно-логистический контур РФ и Центральной Азии

Президент Узбекистана отметил, что это необходимо для сопряжения национальных программ в области различных сообщений

ТАШКЕНТ, 9 октября./ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил сформировать транспортно-логистический контур в странах Центральной Азии и России для сопряжения национальных программ в области автомобильного, железнодорожного и авиационного сообщения. Об этом сообщил пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов в Telegram-канале.

По его данным, эту и другие инициативы Мирзиёев озвучил на втором саммите в формате "Центральная Азия - Россия" в столице Таджикистана Душанбе.

"Президент Шавкат Мирзиёев на втором саммите в формате "Центральная Азия - Россия" представил комплекс инициатив, направленных на укрепление стратегического партнерства, развитие экономического сотрудничества и совместное обеспечение региональной стабильности. В частности, <...> предложил формирование Транспортно-логистического контура стран для сопряжения национальных программ в области автомобильного, железнодорожного и авиационного сообщения", - сказано в сообщении.