Мирзиёев предложил создать центр компетенций по атомной энергетике в Узбекистане

Президент Узбекистана также призвал запустить Программу подготовки кадров на базе филиала МИФИ в Ташкенте

Редакция сайта ТАСС

ТАШКЕНТ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил учредить Региональный центр компетенций по атомной энергетике в республике и запустить Программу подготовки кадров на базе филиала МИФИ в Ташкенте. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов в Telegram-канале.

По его данным, ряд инициатив по укреплению стратегического партнерства Мирзиёев объявил на втором саммите в формате "Центральная Азия - Россия" в столице Таджикистана Душанбе.

"Президент Шавкат Мирзиёев на втором саммите в формате "Центральная Азия - Россия" представил комплекс инициатив, направленных на укрепление стратегического партнерства, развитие экономического сотрудничества и совместное обеспечение региональной стабильности. В частности, <...> предложил учредить Региональный центр компетенций по атомной энергетике в Узбекистане и запустить Программу подготовки кадров на базе филиала МИФИ в Ташкенте", - сказано в сообщении.