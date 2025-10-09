Токаев: Россия была и остается союзником Казахстана

Президент республики отметил, что граница между странами является самой протяженной в мире

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

АСТАНА, 9 октября. /ТАСС/. Россия была, остается и будет союзником и стратегическим партнером Казахстана. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в Душанбе на саммите Центральная Азия - Россия.

"В силу исторических, политических, экономических, гуманитарных факторов Россия для Казахстана имеет особое значение. Достаточно упомянуть один факт: граница между нашими странами самая протяженная в мире (7 591 км). Поэтому, несмотря на беспрецедентные геополитические потрясения, нестабильность мировой экономической конъюнктуры, Россия была, остается и будет союзником и стратегическим партнером Казахстана", - подчеркнул казахстанский лидер. Слова Токаева приводит его пресс-служба.

Глава республики отметил, что "ситуация в самом центральноазиатском регионе в последние годы эволюционировала в сторону политической солидарности, экономического сотрудничества, культурного и духовного единства". "Данная положительная тенденция, которая приобрела необратимый характер, придает новое качество региону как перспективному и весомому партнеру российского государства", - подчеркнул Токаев.

По его убеждению, "сегодняшняя встреча призвана придать новый импульс долгосрочным многосторонним связям с Россией". "В моем понимании, основная задача такого партнерства - это укрепление стабильности в центральноазиатском регионе с целью создания условий для более успешного развития многопланового сотрудничества", - указал глава Казахстана.