Офис Нетаньяху поддержал идею вручения Нобелевки Трампу

На официальной странице премьер-министра Израиля в X была обнародована короткая запись: "Дайте Дональду Трампу Нобелевскую премию мира - он заслуживает этого!"

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поддержал идею вручения Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу.

На официальной англоязычной странице премьер-министра Израиля в X в связи с этим была обнародована короткая запись: "Дайте Дональду Трампу Нобелевскую премию мира - он заслуживает этого!"

Сообщение сопровождается фотоколлажем, на котором изображен Трамп в образе триумфатора, окруженного аплодирующими сторонниками. На заднем плане крупная надпись: "Мир через силу", а также два флага: США и Израиля. На груди у Трампа огромная золотая медаль с надписью: "Нобелевская премия мира". Цепочку, на которой она висит, аккуратно поправляет стоящий рядом с президентом улыбающийся Нетаньяху.

Ранее вручение Трампу Нобелевской премии мира поддержали президент Израиля Ицхак Герцог и лидер израильской парламентской оппозиции, экс-премьер Яир Лапид. Все эти заявления прозвучали в свете достижения договоренностей об освобождении заложников, удерживающихся два года в секторе Газа, и прекращении в анклаве огня.

Нобелевская неделя открылась в Стокгольме 6 октября. Лауреата премии мира объявят в Осло 10 октября.