Страны Центральной Азии и РФ приняли план совместных действий до 2027 года

В числе приоритетных направлений были названы продвижение торгово-экономического сотрудничества, содействие росту инвестиций, расширение гуманитарных связей и укрепление региональной безопасности

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Президенты стран Центральной Азии и России по итогам второго саммита государств региона и РФ в Душанбе приняли план совместных действий на 2025-2027 годы и коммюнике саммита. Об этом сообщила пресс-служба лидера Таджикистана Эмомали Рахмона.

Выступая на саммите, Рахмон выразил уверенность, что "результаты встречи будут способствовать дальнейшему укреплению и расширению эффективного многостороннего сотрудничества в формате Центральная Азия - Россия".

"В числе приоритетных направлений [регионального взаимодействия] были названы продвижение торгово-экономического сотрудничества, содействие росту инвестиций, расширение гуманитарных связей и укрепление региональной безопасности" , - сказано в сообщении.

Рахмон также отметил, что активное участие глав государств и соответствующих органов свидетельствует о намерении сторон развивать диалог и укреплять стратегическое сотрудничество. "Большое внимание было уделено вопросам укрепления торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей, а также совместным усилиям по обеспечению стабильности и безопасности в регионе", - добавили в пресс-службе.

Первый саммит Центральная Азия - Россия прошел в октябре 2022 года в Астане.